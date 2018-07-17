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Россия, Украина и ЕК обсудили возможность мировой в Стокгольмском суде
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Россия, Украина и ЕК обсудили возможность мировой в Стокгольмском суде 

РИА Новости 32 минуты назад
БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Россия, Украина и ЕК обсудили возможность мирового соглашения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза" в Стокгольмском арбитраже, никаких решений не принято, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Такой вопрос тоже затрагивался, это один из вариантов урегулирования взаимоотношений, но это в качестве одного из вариантов обсуждалось. Никаких решений по этому поводу не принято. Я думаю, что эти все вопросы будут обсуждаться дополнительно еще на следующей консультации в октябре месяце", — сказал Новак после трехсторонней встречи в Берлине.
Во вторник в Берлине прошли переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых обсуждалось продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.
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