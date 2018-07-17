Россия, Украина и ЕК обсудили возможность мировой в Стокгольмском суде

"Такой вопрос тоже затрагивался, это один из вариантов урегулирования взаимоотношений, но это в качестве одного из вариантов обсуждалось. Никаких решений по этому поводу не принято. Я думаю, что эти все вопросы будут обсуждаться дополнительно еще на следующей консультации в октябре месяце", — сказал Новак после трехсторонней встречи в Берлине.