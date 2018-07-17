Ещё
Трамп считает, что НАТО вновь становится сильной структурой
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трамп считает, что НАТО вновь становится сильной структурой 

ТАСС 1 час назад
ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. НАТО вновь становится сильным объединением, и это плохо для России. С таким утверждением выступил во вторник президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
"У меня была прекрасная встреча с [лидерами] НАТО. Они заплатили $33 млрд, и в будущем они будут платить еще миллиарды долларов, и все это благодаря мне, — написал глава государства. — НАТО была слабой, однако сейчас она вновь сильная (что плохо для России). СМИ говорят лишь о том, что я был груб с лидерами [государств — членов НАТО], но ничего не говорят о деньгах!"
На саммите НАТО в Брюсселе Трамп требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%. В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.
ТАСС: последние новости
Новак: объемы транзита газа РФ через Украину дополнительно обсудят после 2019 года Путин посоветовал американским СМИ тщательнее изучать видео о новом оружии России Трамп назвал возможным улучшение отношений США и РФ при сохранении Крыма в составе России
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов20
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца85
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей58
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде185
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение