Трамп считает, что НАТО вновь становится сильной структурой 

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. НАТО вновь становится сильным объединением, и это плохо для России. С таким утверждением выступил во вторник президент США Дональд Трамп в своем Twitter.
"У меня была прекрасная встреча с [лидерами] НАТО. Они заплатили $33 млрд, и в будущем они будут платить еще миллиарды долларов, и все это благодаря мне, — написал глава государства. — НАТО была слабой, однако сейчас она вновь сильная (что плохо для России). СМИ говорят лишь о том, что я был груб с лидерами [государств — членов НАТО], но ничего не говорят о деньгах!"
На саммите НАТО в Брюсселе Трамп требовал, чтобы страны альянса не только выполняли обязательство о повышении военных расходов до 2% ВВП, но и увеличили расходы до уровня в 4%. В настоящее время лишь восемь стран НАТО тратят на оборону больше 2% ВВП. Военный бюджет США составляет примерно 3,58% от американского ВВП.