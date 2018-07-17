Трамп считает, что НАТО вновь становится сильной структурой

"У меня была прекрасная встреча с [лидерами] НАТО. Они заплатили $33 млрд, и в будущем они будут платить еще миллиарды долларов, и все это благодаря мне, — написал глава государства. — НАТО была слабой, однако сейчас она вновь сильная (что плохо для России). СМИ говорят лишь о том, что я был груб с лидерами [государств — членов НАТО], но ничего не говорят о деньгах!"