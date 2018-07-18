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Задержанной в США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы
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Задержанной в США Бутиной грозит до 15 лет тюрьмы 

Газета.Ru 18 июля 2018
Фото: facebook/Мария Бутина
Задержанной в Соединенных Штатах российской гражданки Марии Бутиной, которую обвиняют в шпионаже, грозит до 15 лет заключения по совокупности предъявленных обвинений. Об этом сообщается на сайте федерального окружного суда Вашингтона.
Согласно документам суда, Бутину обвиняют по статье «сговор с целью работы агентом иностранного правительства без соответствующей регистрации».
Как отмечается, максимальное заключение по данной статье составляет 5 лет. Однако, по факту подобной работы Бутиной грозит еще до 10 лет заключения.
Ранее сообщалось, что американские прокуроры потребовали оставить Бутину под стражей до суда.
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