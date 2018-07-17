Германия не опасается прекращения транзита газа через Украину

"Я не думаю, что (российский) газовый транзит в какой бы то ни было период будет находиться под угрозой, такого не было никогда в прошлом", — сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что транзитный договор после 2019 года не будет подписан.