Ещё
Германия не опасается прекращения транзита газа через Украину
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Германия не опасается прекращения транзита газа через Украину 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Украина.ру
БЕРЛИН, 17 июл — РИА Новости. Берлин не видит оснований опасаться прекращения транзита российского газа через Украину после 2019 года, «такого не было никогда», заявил глава министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер журналистам после консультаций с представителями РФ, Украины и ЕК по вопросам газового транзита.
"Я не думаю, что (российский) газовый транзит в какой бы то ни было период будет находиться под угрозой, такого не было никогда в прошлом", — сказал министр, отвечая на вопрос, есть ли опасения, что транзитный договор после 2019 года не будет подписан.
Во вторник в Берлине пройдут трехсторонние переговоры России, Украины и Еврокомиссии, на которых будет обсуждаться продолжение транзита российского газа через Украину в страны ЕС после 2019 года.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море Киевский телеканал назвал Путина "президентом Украины"
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде192
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II182
Тест: Выжили бы вы в царской России?51
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца18
Стало известно, кто оплатил саммит Путина и Трампа29
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
00:57
В «Роскосмосе» нашли стрелочников
Технологии Войска
01:01
Трампа окрестили «пуделем Путина»
В мире
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия Войска
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
02:23
Редактор Первого канала уволился из-за Николая II
Общество
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
13:05
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение