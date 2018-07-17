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Новак: объемы транзита газа РФ через Украину дополнительно обсудят после 2019 года
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Новак: объемы транзита газа РФ через Украину дополнительно обсудят после 2019 года 

ТАСС 1 час назад
Объемы транзита российского газа через Украину после 2019 г. будут дополнительно обсуждаться экспертами — Новак.
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