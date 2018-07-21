Косачев: Трампу мешают нормализовать отношения с Москвой

"Полагаю, что господин Трамп в своих высказываниях в Хельсинки был вполне искренен, когда он говорил о намерениях нормализации отношений с Россией и продвижении их вперед. Другое дело, что эти его намерения не разделяются большинством американской элиты", — цитирует политика ТАСС

Президент США , по словам Косачева, находится «под жесточайшим давлением» и ему «намеренно мешают реализовывать его президентские полномочия». Поэтому «предсказать, как будет развиваться американская политика на российском направлении, практически невозможно».

Однако Косачев заверил, что «российская политика на американском направлении не меняется, РФ готова к взаимодействию с США» по любому вопросу международных отношений.