Евросоюз подписал с Японией соглашение об экономическом партнерстве

"Подписание сегодня ЕС и Японией соглашения об экономическом партнерстве — это поворотный момент в мировой торговле", — сказал Юнкер.

Он также отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.

В свою очередь Туск отметил, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.