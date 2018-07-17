Евросоюз подписал с Японией соглашение об экономическом партнерстве 

Глава Евросовета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подписали с премьер-министром Японии Синдзо Абэ соглашение об экономическом партнерстве. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Подписание сегодня ЕС и Японией соглашения об экономическом партнерстве — это поворотный момент в мировой торговле", — сказал Юнкер.
Он также отметил, что данное соглашение является инструментом, который создаст возможности для компаний стран.
В свою очередь Туск отметил, что Япония и ЕС вместе выступают против мер протекционизма и верят в основанный на правилах международный порядок.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп призвал японских инвесторов активнее вкладываться в США.