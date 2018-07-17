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Washington Post: Трамп проигнорировал советчиков из администрации
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Washington Post: Трамп проигнорировал советчиков из администрации 

Украина.ру 38 минут назад
Фото: Украина.ру
Об этом пишет The Washington Post.
Как сообщил собеседник издания, окружение президента США Дональда Трампа настоятельно рекомендовало американскому лидеру занять жесткую позицию, однако он предпочел действовать самостоятельно.
По данным источников газеты, для Трампа подготовили около 100 страниц с материалами, в которых говорилось, как следует вести себя на встрече с российским президентом Владимиром Путиным.
The Washington Post также подчеркивает, что в Хельсинки президент США продемонстрировал свое стремление игнорировать советников и разведывательное сообщество в вопросе вмешательства России в выборы в 2016 году. Газета утверждает, что это свидетельствует о страхе Трампа, что давление на Путина по этому вопросу может поставить под сомнение его победу над Хиллари Клинтон.
В ходе встречи президент США подчеркнул, что дело о вмешательстве России в американские выборы подстрекали «злые демократы».
Уже после переговоров Трампа раскритиковали американские политики. Бывший директор ЦРУ Джон Бреннан счел выступление американского лидера предательством. Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер заявил, что президент выглядел как маленькая «раскисшая макаронина».
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