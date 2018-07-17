Washington Post: Трамп проигнорировал советчиков из администрации

В ходе встречи президент США подчеркнул, что дело о вмешательстве России в американские выборы подстрекали «злые демократы».

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