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Путин: На российском рынке американскому бизнесу мешают санкции
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Путин: На российском рынке американскому бизнесу мешают санкции 

Мир24 59 минут назад
Тема экономических санкций обсуждалась на саммите России и США исключительно в контексте интересов бизнеса двух стран. Об этом заявил Владимир Путин во время интервью Первому каналу, передает «МИР 24».
«Продажа товаров на российском рынке со стороны Евросоюза составляет примерно 100 миллиардов долларов, услуг — 50 миллиардов долларов. США продают на нашем рынке 12 миллиардов долларов, а услуги на 5 миллиардов. Это результат санкций, в том числе с американской стороны. Есть над чем задуматься. Мы договорились о том, чтобы создать некую структуру, комитет, как-то по-другому можно назвать, из представителей бизнеса России и США, которые могли бы подумать над тем, как нам вывести сегодняшнюю ситуацию в направлении улучшения наших отношений в сфере экономики», — указал Путин.
Напомним, 16 июля, в Хельсинки прошла встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Местом переговоров стал Президентский дворец — рабочая резиденция главы Финляндии Саули Ниинисте. Переговоры продолжались более трех часов. На пресс-конференции по итогам встречи Путин и Трамп рассказали журналистам, что в ходе беседы обсудили Сирию, кибербезопасность, Украину, предполагаемое вмешательство России в американские выборы, а также ядерное разоружение. Встреча, по их словам, получилась полезной и открытой.
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