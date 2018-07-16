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США позитивно настроены на решение проблем по Сирии
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США позитивно настроены на решение проблем по Сирии 

News.ru 17 часов назад
Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев по итогам встречи в Хельсинки президентов России и США.
Александр Лаврентьев включён в состав российской делегации, представляющей Россию на саммите в Хельсинки, в рамках которого проходит первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.
По итогам переговоров в формате тет-а-тет с Владимиром Путиным Дональд Трамп заявил, что прошедшие переговоры стали «хорошим началом для всех». Двусторонняя встреча в президентском дворце в Хельсинки началась примерно в 14:10 по мск, где лидеры России и США провели переговоры тет-а-тет. В комнате с ними присутствовали только переводчики.
Первым на переговоры прибыл российский президент. Американский лидер приехал на встречу примерно спустя 20 минут. В общей сложности, включая личную беседу Путина и Трампа, российско-американские переговоры продлились 3 часа 50 минут.
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