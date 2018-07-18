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Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума
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Россия сократила вложения в госдолг США до 11-летнего минимума 

РИА Новости 32 минуты назад
РИА НОВОСТИ ВЛОЖЕНИЯ РОССИИ В ГОСДОЛГ США СОКРАТИЛИСЬ ДО 11-ЛЕТНЕГО МИНИМУМА В $14,9 МЛРД, ЗА ОДИН ЛИШЬ МАЙ УПАЛИ ВТРОЕ — МИНФИН США
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