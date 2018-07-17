Названа главная проблема в отношениях России и США 

Проблема ядерного разоружения является основной для американской и российской стороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. При этом он отметил, что 90 процентов ядерного оружия принадлежат России и Соединенным Штатам. Трамп напомнил, что его предшественник Барак Обама считал главной проблемой глобальное потепление. Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа прошла в Хельсинки накануне. Американский лидер заявил, что стороны обсудили весь спектр тем: от торговли до военных вопросов, ракет и ядерной тематики. Ранее Трамп также высказывался, что Россия и США являются крупнейшими ядерными державами и должны ладить друг с другом. Это стремление подтвердил и Владимир Путин. Что касается изоляции России, то, по словам Путина, она не состоялась. Президент отметил, что эти попытки по определению не должны были сработать, учитывая размеры страны, ее роль на мировой арене, ее экономику и вклад в мировой энергетический рынок.