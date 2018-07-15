Ещё
Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров назвал слова Трампа о зависимости Германии от России «чистой воды идеологией» 

Газета.Ru 15 июля 2018
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в программе PoliticKing прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о том, что Германия полностью зависит от России в энергетической сфере. По словам американского лидера, такое положение дел неприемлемо, передает RT.
"Могу только процитировать ответ президента Трампа на вопрос, кем он считает президента Путина — врагом или другом. Трамп ответил, что Путин для него — соперник, сильный конкурент. Кстати говоря, я всегда верил в свободную конкуренцию. В основе свободного рынка лежит честная конкуренция.
И когда министр энергетики США Рик Перри заявляет, что проект «Северный поток — 2» необходимо остановить и что Соединённые Штаты могут ввести санкции против европейских стран, чьи компании участвуют в этом проекте, под предлогом, что США якобы выступают за конкуренцию и российский авторитарный газ хуже американского демократического газа, я очень извиняюсь, но это уже никакая не экономика и не конкуренция, а чистой воды идеология", — сказал Лавров.
Газета.Ru: последние новости
Песков: Путин обсуждал с Трампом американские автомобили Захарова ответила на слова Трампа о зависимости ФРГ от России Могерини и Помпео обсудили ситуацию на Украине
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки223
Назван богатейший человек современности44
Человечеству предрекли вымирание из-за кондиционеров
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США523
Путин прокомментировал «ракетный удар» по США326
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
«Просто сдался Путину»
США В мире
06:07
На Украине нашли сотню готовых к бою танков
Интернет Армия
01:09
В США назвали «главную» проблему МиГ-29
Армия Оружие
01:17
Атмосфера во дворце сделала несчастной Меган Маркл
Шоу-бизнес Интернет
00:55
Известная модель найдена мертвой в своем доме
Шоу-бизнес
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:23
Назван богатейший человек современности
Общество Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение