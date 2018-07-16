США позитивно настроены на решение проблем по Сирии, заявил Лаврентьев

"Мы надеемся, что позитивно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дональда Трампа. Лаврентьев в составе российской делегации участвует в саммите в Хельсинки, в рамках которого проходит первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина

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