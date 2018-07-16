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США позитивно настроены на решение проблем по Сирии, заявил Лаврентьев
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США позитивно настроены на решение проблем по Сирии, заявил Лаврентьев 

РИА Новости 12 часов назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. США позитивно настроены на решение проблем по Сирии, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.
"Мы надеемся, что позитивно", — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Лаврентьев в составе российской делегации участвует в саммите в Хельсинки, в рамках которого проходит первая полноформатная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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