«Нафтогаз» ответил на заявление Путина о готовности сохранить поставку газа через Украину

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности России продлить транзитный газовый контракт с Украиной в том случае, если спор компаний будет урегулирован в Стокгольмском суде.

По его мнению, проблема заключается якобы только в не желании «Газпрома» выполнить решение Стокгольмского арбитража по поставкам газа на Украину и в отказе выплатить 2,6 миллиарда долларов в качестве компенсации.

Топ-менеджер заявил, что украинская компания согласна решить новый спор по пересмотру ставок на транзит газа. Он отметил, что в случае нового арбитража, спор решится не ранее конца 2020 года.