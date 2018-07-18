Ещё
Посол России рассказал об «интересных предложениях» к США по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Посол России рассказал об «интересных предложениях» к США по Сирии 

ТВ Центр 19 минут назад
Фото: ТВ Центр
Посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов завил, что на саммите в Хельсинки 16 июля Москва сделала Вашингтону конкретные предложения по южной зоне деэскалации в Сирии. Его слова приводит "Интерфакс".
"Были сделаны интересные, конкретные предложения. Как мне показалось, мое впечатление, что американская сторона их с интересом выслушала", — отметил Антонов.
Он также отметил, что сейчас на юге Сирии успешно завершается операцию по уничтожению запрещенной в России террористической организации ИГИЛ. При этом Антонов подчеркнул, что Россия считает нынешний уровень взаимодействия с США недостаточным и рассчитывает найти новое пространство для сотрудничества в борьбе с международными угрозами.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки состоялась 16 июля. Лидеры обсудили ключевые вопросы текущей повестки дня, в том числе ситуацию на Корейском полуострове, в Сирии и на Украине, а также проблемы международной стабильности и безопасности. По итогам переговоров состоялась совместная пресс-конференция.
Позднее Трамп написал у себя в Twitter, что встреча с Путиным оказалась даже лучше саммита НАТО. Вместе с тем американский лидер вновь упрекнул СМИ в распространении «лживой» информации.
ТВ Центр: последние новости
Трамп раскрыл поднятые во время личного разговора с Меркель темы Туск поспорил с Трампом о дружбе ЕС и США США пригрозили санкциями участникам "Северного потока-2"
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Москве введен план «Перехват»86
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии360
У Крымского моста появится конкурент90
Украина присвоила четыре санатория в Крыму127
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение