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Трамп: мы с Путиным мы пришли к важным выводам
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Трамп: мы с Путиным мы пришли к важным выводам 

РИА Новости 16 минут назад
Фото: РИА Новости
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что совместно с российским президентом России Владимиром Путиным пришел к «важным выводам».
"Это была хорошая встреча, мы обсудили так много вещей, включая ядерное распространение, войну и мир, экономику, Сирию, Украину. Мы обсудили очень многое", — сказал Трамп в интервью Fox News по итогам встречи с Путиным.
"К концу встречи мы пришли к хорошим выводам", — сказал Трамп. В частности, по его словам, выводы касались в том числе и Израиля, но не привел подробностей.
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