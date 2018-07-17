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Трамп усомнился в готовности Мюллера воспользоваться предложением Путина
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Трамп усомнился в готовности Мюллера воспользоваться предложением Путина 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ СПЕЦПРОКУРОР МЮЛЛЕР ВРЯД ЛИ ВОСПОЛЬЗУЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ПУТИНА О ПОМОЩИ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕДПОЛАГАЕМОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА РФ В ВЫБОРЫ США — ТРАМП
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