Трамп и Путин — объективные, но неравные союзники

Владимира Путина в Все указывало на то, что первая встреча Дональда Трампа Хельсинки будет в первую очередь спектаклем. Оба они привлекают к себе большое внимание СМИ, а их слова и особенно поступки активно комментируются. Они ценят друг друга, а их отношения отмечены дружбой альфа-самцов и яркими жестами. Они смогли бы вместе быть героями американского телесериала. Беседа прошла за закрытыми дверями, однако пресс-конференция собрала большую аудиторию.

Так что же следует вынести для себя из этого шоу? Прежде всего, этой потенциально важной встрече предшествовала настойчивая игра восприятий, которая в конечном итоге стала паразитировать на ней. Далее, она подтвердила западные опасения насчет дифференциала стратегии Вашингтона и Москвы . Наконец, развитие российско-американских отношений может сопровождаться опасным перестроением альянсов.

Паразитические восприятия

Образы Трампа и Путина прочно сложились в умах людей и в международном общественном мнении. Для президента России это произошло довольно давно (с 2000 года), с его американским коллегой все случилось недавно, но по-настоящему зрелищным образом. Каждый из них представляет то, что многие просто обожают ненавидеть в их странах. С одной стороны это грубый и нарочито вульгарный бизнесмен, который вытирает ноги о политкорректность и демонстрирует любовь не к культуре, а к «Макдоналдс» . С другой стороны это хладнокровный и жестокий отставной кгбшник, который любит играть на струнках памяти о СССР и царской России

Они куют собственную легенду и стереотипы, которые на самом деле в первую очередь служат им во внутренней политике (с другими правилами игры) среди консервативных и переживающих упадок слоев общественности, а также на международной арене, где они стремятся сформировать себе загадочный и тревожащий имидж, превратив его в средство сдерживания. Поэтому они были заинтересованы во встрече, чтобы закрепить эти мифы и восприятия.

Такая ситуация устраивает Америку, которой необходимо скрыть отсутствие у нее стратегического видения. Подходит она и России, которая хочет, чтобы все забыли о существовании ее стратегии. В этом-то и заключается суть проблемы: в нынешней игре восприятий Трамп и Путин — объективные, но неравные союзники.

Различия в стратегическом видении

Встреча в Хельсинки подтвердила различия между кипучим Трампом, который за несколько дней до встречи называл Россию врагом и одновременно выражал желание установить с ней «необычайные отношения», и собранным Путиным, обсуждавшим список насущных проблем.

Президент России стремится сплотить нелиберальный лагерь, найти аудиторию и распространить свои взгляды.

Международные притязания Путина предельно ясны, как и его предупреждения (все помнят его отказ признать Косово, а также его действия в Грузии и на Украине ). Трамп то оскорбляет какую-то страну и ее лидеров, то рассыпается в любезностях в их же адрес.

По всем основным пунктам напряженности (российское дело Трампа, Украина-Крым-Сирия, оружие, ядерная программа Ирана , торговля…) Путин, судя по всему, придерживается глобальной стратегии, хотя возможности России ограничены. А Трамп не способен всерьез заняться ни одним из этих вопросов.

В конечном итоге российского лидера назвали победителем встречи. Президент США в свою очередь встал на сторону Москвы против собственных спецслужб, что повлекло за собой обвинения не просто в непрофессионализме, а в слабости и предательстве со стороны самых уважаемых членов Республиканской партии вроде Джона Маккейна (John McCain). Не исключено, что все это ознаменовало собой поворотный момент в его пребывании на высшем посту.

У многих вошло в привычку надеяться, что у Дональда Трампа есть в голове некая идея, что он реализует многоходовую стратегию, полагаясь на какой-то метод торговых переговоров. Ничего подобного. Немало ключевых американских государственных деятелей теперь убеждены, что от него пора срочно избавиться.

Игра альянсов

Самый серьезный ущерб терпят союзники Вашингтона, особенно те, кто уязвимей всего для действий России. Никто не поверит, что в привычном для себя стремлении показаться спасителем на фоне предшественников Трамп смог добиться примирения с Москвой (хоть это и стало бы хорошей новостью). Всего за несколько дней он привел в смятение Европу, а также партнеров вроде Украины и Грузии.

Исключением стали разве что Саудовская Аравия Израиль , которые получили конкретные гарантии. Как бы то ни было, некомпетентность Трампа, а также его привычка критиковать союзников и опутывать врагов иллюзиями медийного имиджа вызывают беспокойство в куда более далеких странах: Южной Корее Японии и т.д.

Россия же ставит перед собой целью разъединение и разрыв связей. Москва стремится убедить (так, кстати, было и при Обаме, пусть и в другой обстановке), что Вашингтон — ненадежный союзник, но что она сама всегда помогает друзьям, как в Сирии

В этом плане встреча в Хельсинки подтвердила опасения многих союзников Америки. Только вот она сделала это настолько карикатурным образом, что возможно станет спасительным откровением и позволит сплотить ряды в лагере обеспокоенных.