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Новое посольство в Иерусалиме дорого обойдется США
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Новое посольство в Иерусалиме дорого обойдется США 

Российская Газета 1 час назад
На возведение в Иерусалиме нового здания для посольства США потребуются свыше 20 миллионов долларов, хотя изначально называлась куда более скромная сумма — 250 тысяч долларов. Как поясняет ТАСС, увеличение расходов связано с установкой в здании дорогостоящих «систем безопасности».
Напомним, о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим президент США Дональд Трамп заявил в декабре прошлого года. А уже 14 мая состоялось официальное открытие дипмиссии в бывшем здании генконсульства США в районе Арнона.
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