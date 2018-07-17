Новое посольство в Иерусалиме дорого обойдется США 

На возведение в Иерусалиме нового здания для посольства США потребуются свыше 20 миллионов долларов, хотя изначально называлась куда более скромная сумма — 250 тысяч долларов. Как поясняет ТАСС, увеличение расходов связано с установкой в здании дорогостоящих «систем безопасности».
Напомним, о переводе американского посольства из Тель-Авива в Иерусалим президент США Дональд Трамп заявил в декабре прошлого года. А уже 14 мая состоялось официальное открытие дипмиссии в бывшем здании генконсульства США в районе Арнона.