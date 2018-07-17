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Россия негативно относится к возможному вступлению Украины в НАТО — Путин
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Россия негативно относится к возможному вступлению Украины в НАТО — Путин 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент России сообщил об этом в интервью телеканала Fox News.
Россия не приемлет возможное расширение НАТО за счет Украины и Грузии, поскольку альянс способен работать с этими странами и без вступления их в ряды. Об этом сообщил российский лидер Владимир Путин в интервью телеканалу Fox News.
Ответ президента России на этот вопрос был весьма лаконичен. Он сообщил, что страна «крайне негативно» отнеслась бы к такому явлению.
«Когда Советский Союз выводил свои войска из Германии, нам пообещали, что НАТО не будет расширяться на восток», — сообщил Путин.
Ранее Путин сообщил, что отношения между Москвой и Вашингтоном за последнее время изменились в лучшую сторону.
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