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Совет нацбезопасности США ждет постоянного диалога с российскими коллегами
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Совет нацбезопасности США ждет постоянного диалога с российскими коллегами 

РИА Новости 51 минуту назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Климентьев
ВАШИНГТОН, 17 июл — РИА Новости. В Совете национальной безопасности США ожидают постоянного диалога на рабочем уровне с российскими коллегами после саммита лидеров России и США, сообщил РИА Новости представитель совета Гарретт Маркис.
"Это обсуждалось ранее. Мы ожидаем, что будет постоянный диалог на рабочем уровне между сотрудниками двух советов безопасности по вопросам национальной безопасности", — сказал он.
Ранее президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с американским лидером Дональдом Трампом заявил, что Россия готова развивать сотрудничество с США в борьбе с терроризмом и обеспечении кибербезопасности.
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