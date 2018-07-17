Васильев оценил итоги встречи президентов России и США 

Переговоры России и США являются серьезной двусторонней попыткой выстроить принципиально новый алгоритм взаимодействия между странами в условиях сложнейших вызовов, с которыми невозможно справляться в одиночку, заявил замглавы Комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев.
«Президенты солидарны в необходимости оздоровления отношений между нашими странами и высказали готовность работать в этом направлении. И теперь важно, чтобы американская сторона на деле доказала, что начался действительно конструктивный диалог, и что впереди во взаимоотношениях России и США — серьезные перспективы для развития«, — сказал он.
Сенатор отметил, что на встрече президентов был затронут очень широкий спектр вопросов. «Понятно, что на первом месте — ответственность двух крупнейших ядерных держав, которые контролируют 90% ядерного оружия, за безопасность. Уверен, что переданное американской стороне военно-политическое и, как отметил Владимир Путин, „разоруженческое“ досье включает все важнейшие требования, необходимые для мировой стабильности и нераспространения оружия массового поражения. И также важно, что этот список включает даже перспективную тематику — размещение оружия в космосе», — сказал он.
Васильев отметил, что есть вопросы, где Россия готова пойти на компромиссы при определенных условиях, как, например, по вопросу транзита газа через Украину, а есть вопросы, «где Россия никогда не пойдет ни на какие компромиссы, о чем неоднократно заявлял Владимир Путин и подтвердил ещё раз по итогам переговоров с Дональдом Трампом». По словам парламентария, к таковым относится крымский вопрос.
Однако, считает сенатор, в результате договоренностей, может быть сделан шаг вперед в решении сирийской проблемы, поскольку обе стороны готовы совместно работать по оказанию гуманитарной помощи народу САР.
Василев также отметил вопрос о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в США.
«Предложение президента Путина о совместном расследовании данного вопроса на основе действующего Договора от 1999 года, которое Президент Трамп назвал «потрясающим предложением», может стать «лакмусовой бумагой» наших отношений. Если США пойдут на то, чтобы совместными усилиями расследовать данный инцидент, а так же пойдут на совместное расследование дела основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, тогда можно будет с уверенностью говорить, что лед во взаимоотношениях между Россией и США тронулся», — считает сенатор.