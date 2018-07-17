Васильев оценил итоги встречи президентов России и США

«Президенты солидарны в необходимости оздоровления отношений между нашими странами и высказали готовность работать в этом направлении. И теперь важно, чтобы американская сторона на деле доказала, что начался действительно конструктивный диалог, и что впереди во взаимоотношениях России и США — серьезные перспективы для развития«, — сказал он.

Сенатор отметил, что на встрече президентов был затронут очень широкий спектр вопросов. «Понятно, что на первом месте — ответственность двух крупнейших ядерных держав, которые контролируют 90% ядерного оружия, за безопасность. Уверен, что переданное американской стороне военно-политическое и, как отметил Владимир Путин , „разоруженческое“ досье включает все важнейшие требования, необходимые для мировой стабильности и нераспространения оружия массового поражения. И также важно, что этот список включает даже перспективную тематику — размещение оружия в космосе», — сказал он.

Васильев отметил, что есть вопросы, где Россия готова пойти на компромиссы при определенных условиях, как, например, по вопросу транзита газа через Украину , а есть вопросы, «где Россия никогда не пойдет ни на какие компромиссы, о чем неоднократно заявлял Владимир Путин и подтвердил ещё раз по итогам переговоров с Дональдом Трампом ». По словам парламентария, к таковым относится крымский вопрос.

Однако, считает сенатор, в результате договоренностей, может быть сделан шаг вперед в решении сирийской проблемы, поскольку обе стороны готовы совместно работать по оказанию гуманитарной помощи народу САР.

Василев также отметил вопрос о так называемом вмешательстве России в президентские выборы в США.