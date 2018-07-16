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Премьер Израиля приветствовал предложения президентов США и России по Голанам
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Премьер Израиля приветствовал предложения президентов США и России по Голанам 

Вести.Ru 3 часа назад
Фото: Вести.Ru
«Я высоко ценю слова президента Путина о важности соблюдения положений соглашения о разделении между Израилем и Сирией от 1974 года», — отметил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Так глава правительства Израиля отреагировал на заявления президентом России и США Владимира Путина и Дональда Трампа о ситуации на Голанах. Путин, в частности, заявил, что Россия заинтересована в спокойствии на Голанских высотах и в безопасности Израиля, напоминает ТАСС. Глава российского государства выступил за то, чтобы после разгрома на юго-западе Сирии террористов сирийские и израильские войска были разведены к линии разграничения, существовавшей в 1974 году.
"Все это — очень важные вопросы для безопасности Израиля", — подчеркнул премьер Израиля.
Он приветствует заявления лидеров США И России в Хельсинки и добавляет, что альянс между Израилем и США никогда не был сильнее. При этом Биньямин Нетаньяху, приезжавший в Москву, напомнил, что темы безопасности он подробно проговаривал в последние дни как президентом Трампом, так и с президентом Путиным. Нетаньяху обсуждал проблематику Сирии и Ирана с прицелом на российско-американский саммит не только во время личной встречи с Путиным в Москве, но и позднее в телефонном разговоре с Трампом.
По договоренностям 44-летней давности на стыке Израиля и Сирии предусматривалось создание полностью или частично демилитаризованных зон с присутствием там миротворческого контингента ООН.
Заявления о ситуации на Голанских высотах прозвучали на первой полноформатной встрече Путина и Трампа 16 июля в Хельсинки.
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