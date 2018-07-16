Путин и Трамп помогут остановить назревающие конфликты

Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа поможет остановить назревающие конфликты, а также укрепить мировую безопасность. По словам директора финского Института внешней политики Тейи Тииликайнен, за прошедшие годы стал заметен кризис в отношения двух стран.

«И важно, что сейчас они сядут за один стол и обдумают это. В интересах всего мира, чтобы разворачивание конфликтной спирали остановилось», — подчеркнула она.

Тииликайнен подчеркнула важность диалога между лидерами РФ США , «накалённые» отношения которых «нужно приводить в порядок». По её мнению, встреча даст возможность «прощупать почву» и продолжить конструктивный диалог.

Она также отметила, что для безопасности небольших государств важно, чтобы лидеры крупных стран общались между собой, иначе «риски очень велики», передаёт газета «Илта-саномат».

Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки , где 16 июля состоятся переговоры с Владимиром Путиным.