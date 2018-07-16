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Путин и Трамп помогут остановить назревающие конфликты
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Путин и Трамп помогут остановить назревающие конфликты 

News.ru 16 часов назад
Встреча президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа поможет остановить назревающие конфликты, а также укрепить мировую безопасность. По словам директора финского Института внешней политики Тейи Тииликайнен, за прошедшие годы стал заметен кризис в отношения двух стран.
«И важно, что сейчас они сядут за один стол и обдумают это. В интересах всего мира, чтобы разворачивание конфликтной спирали остановилось», — подчеркнула она.
Тииликайнен подчеркнула важность диалога между лидерами РФ и США, «накалённые» отношения которых «нужно приводить в порядок». По её мнению, встреча даст возможность «прощупать почву» и продолжить конструктивный диалог.
Она также отметила, что для безопасности небольших государств важно, чтобы лидеры крупных стран общались между собой, иначе «риски очень велики», передаёт газета «Илта-саномат».
Президент США Дональд Трамп прибыл в Хельсинки, где 16 июля состоятся переговоры с Владимиром Путиным.
Ранее жители Финляндии вышли на демонстрацию в Хельсинки в преддверии саммита Россия — США. Люди требовали соблюдения прав человека и смены американского президента.
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