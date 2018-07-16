Трамп: США и Россия помогают Израилю обеспечить свою безопасность 

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что США и Россия помогают Израилю обеспечить свою безопасность, в том числе предпринимая усилия по урегулированию ситуации в Сирии.
"Мы [США] давно взаимодействуем c Израилем. Президент Путин тоже помогает Израилю. Мы оба говорили с [премьер-министром Израиля] Биньямином Нетаньяху и хотели бы предпринять определенные шаги в отношении Сирии, связанные с обеспечением безопасности Израиля
Мы хотели бы взаимодействовать с тем, чтобы оказать помощь Израилю в обеспечении своей безопасности", — отметил глава Белого дома на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров в столице Финляндии.