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Трамп: США и Россия помогают Израилю обеспечить свою безопасность
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Трамп: США и Россия помогают Израилю обеспечить свою безопасность 

ТАСС 5 часов назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июля. /ТАСС/. Президент Дональд Трамп заявил в понедельник, что США и Россия помогают Израилю обеспечить свою безопасность, в том числе предпринимая усилия по урегулированию ситуации в Сирии.
"Мы [США] давно взаимодействуем c Израилем. Президент Путин тоже помогает Израилю. Мы оба говорили с [премьер-министром Израиля] Биньямином Нетаньяху и хотели бы предпринять определенные шаги в отношении Сирии, связанные с обеспечением безопасности Израиля
Мы хотели бы взаимодействовать с тем, чтобы оказать помощь Израилю в обеспечении своей безопасности", — отметил глава Белого дома на совместной пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным по итогам их переговоров в столице Финляндии.
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