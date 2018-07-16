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В Госдуме ответили на заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь
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В Госдуме ответили на заявление Порошенко о возможности «нападения» России на Мариуполь 

RT на русском 3 часа назад
Фото: News.ru
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников в беседе с RT прокомментировал слова президента Украины Петра Порошенко, который заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя.
«Порошенко пришлось предупреждать о том, чтобы он не занимался провокациями во время чемпионата мира и мы увидели затишье на юго-востоке Украины, потому что он понял, чем ему это грозит. Сейчас чемпионат закончился, встреча прошла, и Порошенко взялся за старое — провокации и инсинуации. Этим путём на Украине следуют уже четыре года вместо того, чтобы хотя бы раз, по примеру того же Дональда Трампа, пойти на диалог», — сказал депутат.
По его словам, на Азовском море в данный момент стабильная обстановка и переживания Порошенко беспочвенны.
«В Азовском море сейчас абсолютно спокойно. Украинские порты находятся в украинской юрисдикции и ими же контролируются. Никаких вопросов и попыток как-то ослабить контроль не наблюдается ни с российской, ни с украинской стороны. НАТО своими учениями обстановку дестабилизировать не сможет», — заключил Калашников.
Ранее Порошенко заявил, что российские войска могут провести «военную операцию» против Мариуполя и других украинских портов Азовского моря.
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