Россия и США проработают новые идеи по урегулированию кризиса на Украине

"Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне", — сказал Путин в интервью "Первому каналу"

Он заявил, что это может стать элементом движения вперед. «На мой взгляд, это тоже позитивный элемент движения вперед, может быть, так я скажу очень аккуратно», — добавил Путин.