Ещё
Россия и США проработают новые идеи по урегулированию кризиса на Украине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия и США проработают новые идеи по урегулированию кризиса на Украине 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.
"Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне", — сказал Путин в интервью "Первому каналу".
Он заявил, что это может стать элементом движения вперед. «На мой взгляд, это тоже позитивный элемент движения вперед, может быть, так я скажу очень аккуратно», — добавил Путин.
Последние новости
Путин подарил первой леди Франции букет пионов и роз Принцы Чарльз и Уильям отказались встречаться с Трампом Западные СМИ раскритиковали за попытку представить россиян "дикарями"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США361
В России оценили неожиданное решение Франции150
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа203
В США задержали россиянку по подозрению в шпионаже
Подарок Путина Трампу хотят проверить на жучки51
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
06:25
Мэй сделала заявление после встречи лидеров РФ и США
Европа В мире
01:01
На Западе обрушились с оскорблениями на Трампа
США В мире
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:07
«Бога Кузю» все же посадили
Происшествия
01:01
Путин сухо отреагировал на подмигивание Трампа
В мире
05:24
«Теперь мяч на стороне США»
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение