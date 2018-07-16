Россия и США проработают новые идеи по урегулированию кризиса на Украине 

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сообщил, что на переговорах с американским лидером Дональдом Трампом договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине.
"Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне", — сказал Путин в интервью "Первому каналу".
Он заявил, что это может стать элементом движения вперед. «На мой взгляд, это тоже позитивный элемент движения вперед, может быть, так я скажу очень аккуратно», — добавил Путин.