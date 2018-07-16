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В США задержана россиянка по подозрению в шпионаже
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В США задержана россиянка по подозрению в шпионаже 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Мария Бутина задержана властями в столице США Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки.
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