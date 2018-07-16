Вячеслав Никонов: Трамп знает, что он не агент Путина

Хельсинки завершилась историческая встреча президентов России и США . «Трамп за все время не сказал ни одного слова, которое было бы оскорбительно в адрес России , президента Путина и наших отношений. Я уверен, что Трамп действительно нашел общий язык с Путиным и во многом ему благодарен, за ту позицию, которую он занимает», — заявил в эфире программы «60 минут» председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов

Политолог отметил, прежде всего, из выступления Путина следует большое количество подвижек, имеющих уже некое практическое воплощение: «Во-первых, контроль над вооружениями, безопасность. Это первое, о чем говорили и Трамп, и Путин. Путин сказал, что стороны заинтересованы в продолжении Договора о наступательных вооружениях, в сохранении Договора о ракетах средней и малой дальности… Это значит, что российско-американские переговоры по контролю над вооружением размораживаются, причем впервые за многие десятилетия. Второе, о чем говорил Путин, это о сотрудничестве по борьбе с терроризмом, в том числе и с кибертерроризмом. И в этом контексте он напомнил о существовании рабочей группы по антитеррору и о создании совместной структуры, которая будет заниматься вопросами кибертерроризма. В-третьих, что прозвучало — Сирия . Путин говорил о сирийской проблеме, как о той точке, где возможно соприкосновение интересов, где возможно создание совместных планов, реализации общей стратегии. Трамп же в менее уверенном тоне и в более осторожных выражениях говорил о том же самом, отдавая большее внимание вопросу безопасности Израиля в этом контексте. Трамп сказал, что взаимодействие между военными по Сирии сейчас лучше, чем взаимодействие политиков».

Владимир Путин считает, что российско-американский диалог будет развиваться по всем линиям. «Есть межпарламентские контакты, которые сейчас воспринимаются как сенсация, а это должно стать рутиной. Межпарламентские связи явно размораживаются. Таким образом, разморожено большое количество каналов взаимодействия между Россией и США», — пояснил Вячеслав Никонов.

Политолог высказал свою позицию, почему Трамп сделал рискованный для него шаг, пойдя навстречу Путину и согласившись видеть его в качестве партнера. «Прежде всего потому, что Трамп — это далеко не мальчик, это человек, который является наиболее популярным политиком в США, наиболее сильным, влиятельным. Трамп чувствует силу своей позиции. Кроме того, Трамп знает, что он не является агентом Путина. Он знает, что это не российские спецслужбы избрали его президентом США», — заключил Никонов.