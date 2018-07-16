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Reuters: лидер демократов в Сенате США призвал усилить санкции против России
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Reuters: лидер демократов в Сенате США призвал усилить санкции против России 

ТАСС 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Лидер демократов в Сенате Конгресса США Шумер призвал политиков обеих американских партий усилить санкции против России — Рейтер.
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