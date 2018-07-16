Порошенко: Украина остановила «нашествие» России на Европу, поэтому ей надо в НАТО

«Украина четко определила свой вектор внешнеполитического развития — это и членство в ЕС, это и членство в Североатлантическом союзе. И для нас является исключительно важным итогом саммита НАТО тот факт, что в итоговых документах четко удостоверено — двери НАТО для Украины открыты… Ни одна страна, включая Россию , не способна остановить украинское евроатлантическое движение», — сказал Порошенко во время посещения многонациональных учений «Си Бриз — 2018» в ходе рабочей поездки в Одессу.

«Это не только защита украинской территории. Мы находимся на восточном фланге НАТО. Мы совместно защищаем Европу… Мы открыты для обмена информацией, знаниями, практикой, потому что Украина практически единственная страна, которая остановила нашествие российского государства-агрессора», — подчеркнул Порошенко.

Украинско-американские учения «Си Бриз — 2018» планируется провести в акватории Черного моря, военных аэродромах и полигонах ВСУ, на Тендровской косе и военном порту города Очаков , в Международном аэропорту «Одесса», Одесском морском торговом порту, морском торговом порту «Южный» в промежутке с июня по октябрь в течение 25 суток.