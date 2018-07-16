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Россия и США могут способствовать возвращению сирийских беженцев
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Россия и США могут способствовать возвращению сирийских беженцев 

Пятый канал 1 час назад
Фото: Пятый канал
Россия и Соединенные Штаты могут успешно взаимодействовать в плане сирийского урегулирования, в том числе и в плане преодоления гуманитарного кризиса, заявил российский лидер в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
— Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе, и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам, — подчеркнул Путин.
На протяжении всей встречи в Хельсинки, которая состоялась 16 июля, президенты России и США обсудили целый ряд вопросов, в том числе и касающихся Сирии. Примечательно, что первые два часа главы двух государств общались наедине, и только после этого саммит перешел в более открытый формат, а затем последовала пресс-конференция по итогам мероприятия.
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