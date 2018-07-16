Россия и США могут способствовать возвращению сирийских беженцев

Россия и Соединенные Штаты могут успешно взаимодействовать в плане сирийского урегулирования, в том числе и в плане преодоления гуманитарного кризиса, заявил российский лидер в ходе пресс-конференции после переговоров с президентом США Дональдом Трампом

— Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе, и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам, — подчеркнул Путин.