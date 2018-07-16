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Трамп оценил возможность подружиться с Россией
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Трамп оценил возможность подружиться с Россией 

Деловая газета «Взгляд» 22 часа назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что «охота на ведьм» оказала сильное влияние на отношения с Россией.
По его словам, было бы хорошо «подружиться с Россией», но, возможно, добиться этого не удастся, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.
Трамп отметил, что хакерским атакам подверглись не только ресурсы Демократический партии США, но и Республиканской партии. При этом защита республиканцев оказалась лучше, и хакеры потерпели неудачу, заявил Трамп.
«Я думаю, что комитету Демпартии должно быть стыдно за самих себя, что они допустили кибератаку», — сказал он.
Напомним, встреча лидеров России и США состоится 16 июля. Президенты планируют обсудить вопросы, связанные с ситуациями на Украине и в Сирии.
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