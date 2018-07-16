Трамп оценил возможность подружиться с Россией

Глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что «охота на ведьм» оказала сильное влияние на отношения с Россией

По его словам, было бы хорошо «подружиться с Россией», но, возможно, добиться этого не удастся, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.

Трамп отметил, что хакерским атакам подверглись не только ресурсы Демократический партии США , но и Республиканской партии . При этом защита республиканцев оказалась лучше, и хакеры потерпели неудачу, заявил Трамп.

«Я думаю, что комитету Демпартии должно быть стыдно за самих себя, что они допустили кибератаку», — сказал он.