Трамп оценил возможность подружиться с Россией 

Глава американского государства Дональд Трамп подчеркнул, что «охота на ведьм» оказала сильное влияние на отношения с Россией.
По его словам, было бы хорошо «подружиться с Россией», но, возможно, добиться этого не удастся, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNBC.
Трамп отметил, что хакерским атакам подверглись не только ресурсы Демократический партии США, но и Республиканской партии. При этом защита республиканцев оказалась лучше, и хакеры потерпели неудачу, заявил Трамп.
«Я думаю, что комитету Демпартии должно быть стыдно за самих себя, что они допустили кибератаку», — сказал он.