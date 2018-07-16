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Военные России и США взаимодействуют лучше политиков — Трамп
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Военные России и США взаимодействуют лучше политиков — Трамп 

ТК «Звезда» 3 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Президент США выразил надежду, что вооруженные силы двух стран справятся с решением сирийского вопроса.
Военные России и Соединенных Штатов, борющиеся с террористами в Сирии, взаимодействуют лучше, чем политики двух стран. Об этом заявил Дональд Трамп на пресс-конференции после переговоров с Владимиром Путиным.
Президент США выразил надежду, что вооруженные силы России, США и Израиля и далее будут совместно бороться с терроризмом.
Ранее сообщалось, что в Хельсинки прошли двухсторонние переговоры президентов России и США, по окончании которых президент России заявил об окончании холодной войны России и США.
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