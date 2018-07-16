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Совбезы России и США продолжат обсуждать вопросы, затронутые в Хельсинки
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Совбезы России и США продолжат обсуждать вопросы, затронутые в Хельсинки 

РИА Новости 50 минут назад
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Представители советов безопасности Соединенных Штатов и России продолжат обсуждение вопросов, затронутых на встрече в Хельсинки, заявил президент США Дональд Трамп.
"Мы также согласились с тем, что представители нашего совета безопасности будут обсуждать вопросы, которые мы сегодня обсудили, и продолжим прогресс, который мы начали здесь, в Хельсинки", — сказал Трамп на пресс-конференции с президентом РФ Владимиром Путиным после первой полноформатной встречи лидеров двух стран.
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