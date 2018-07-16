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Россия готова предоставить транспорт для доставки гумпомощи Запада в Сирию
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Россия готова предоставить транспорт для доставки гумпомощи Запада в Сирию 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Вопросы гуманитарного сотрудничества и активизация этой работы со странами Евросоюза обсуждались на встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном, Россия готова предоставить военно-транспортные самолеты для доставки в Сирию гуманитарной помощи от Запада, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки.
"Только вчера я обсуждал этот вопрос с президентом Франции, господином Макроном, и мы договорились о том, что мы и с европейскими странами, в том числе и с Францией, активизируем эту работу. Мы со своей стороны готовы предоставлять военно-транспортные самолеты для доставки гуманитарных грузов. Говорили об этом сегодня и с президентом Трампом, и думаю, здесь есть, над чем поработать", — сказал Путин.
По его словам, огромное количество беженцев сконцентрировано сейчас в приграничных с Сирией государствах — в Турции, Ливане, Иордании, и если оказать им помощь для возвращения домой, то миграционное давление на страны ЕС многократно снизится.
"Считаю это чрезвычайно важным, со всех точек зрения — и гуманитарной, и с точки зрения решения проблем беженцев", — подчеркнул российский лидер.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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