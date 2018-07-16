Россия готова предоставить транспорт для доставки гумпомощи Запада в Сирию

"Только вчера я обсуждал этот вопрос с президентом Франции, господином Макроном, и мы договорились о том, что мы и с европейскими странами, в том числе и с Францией, активизируем эту работу. Мы со своей стороны готовы предоставлять военно-транспортные самолеты для доставки гуманитарных грузов. Говорили об этом сегодня и с президентом Трампом, и думаю, здесь есть, над чем поработать", — сказал Путин.

Ливане, По его словам, огромное количество беженцев сконцентрировано сейчас в приграничных с Сирией государствах — в Турции Иордании , и если оказать им помощь для возвращения домой, то миграционное давление на страны ЕС многократно снизится.

"Считаю это чрезвычайно важным, со всех точек зрения — и гуманитарной, и с точки зрения решения проблем беженцев", — подчеркнул российский лидер.

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