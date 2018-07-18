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Трампу будет сложно выполнять договоренности с Россией, считает Антонов
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Трампу будет сложно выполнять договоренности с Россией, считает Антонов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
ПОСОЛ РФ В США: ТРАМПУ БУДЕТ СЛОЖНО ВЫПОЛНЯТЬ ДОГОВОРЕННОСТИ, ДОСТИГНУТЫЕ НА ВСТРЕЧЕ С ПУТИНЫМ, ПОСТАРАЕМСЯ ПОМОЧЬ АМЕРИКАНСКИМ КОЛЛЕГАМ
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