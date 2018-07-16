Путин: Россия и США должны взять лидерство в установлении мира в Сирии

ХЕЛЬСИНКИ , 16 июля. / ТАСС /. Москва и Вашингтон имеют все необходимые слагаемые для сотрудничества по сирийскому урегулированию и могут взять на себя лидерство в содействии преодолению гуманитарного кризиса в САР.

Российский лидер подчеркнул, что решение задачи по установлению в Сирии мира и согласия «могло бы стать образцом успешной совместной работы». " Россия и Соединенные Штаты, безусловно, могут взять на себя лидерство в этом вопросе и организовать взаимодействие по преодолению гуманитарного кризиса, помочь возвращению беженцев к своим родным очагам", — сказал Путин, подчеркнув, что для результативного сотрудничества по Сирии у России и США «есть все необходимые слагаемые».

Президент РФ упомянул также, что российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи, что позволило не допустить опасных инцидентов и непредсказуемого столкновения на поле боя — в воздухе и на земле.

Путин выразил согласие с Трампом в том, что военные двух стран успешно работают, и выразил надежду на сопряжение усилий в процессе сирийского урегулирования.

Он также отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы при урегулировании в Сирии были учтены интересы Израиля . По словам Путина, после разгрома террористов на юге Сирии ситуация на Голанских высотах «должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск», что позволит вернуть спокойствие в этот регион и «надежно обеспечить безопасность Государства Израиль».

"Господин президент [Трамп] уделил этому сегодня особое внимание. Хочу подтвердить, что Россия заинтересована в таком развитии событий и будет придерживаться именно такой позиции", — сказал Путин.

В целом, говоря о региональных кризисах, Путин подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона позиции «не везде и не во всем» совпадают, «но и пересекающихся интересов тоже немало». «Надо искать точки соприкосновения, теснее взаимодействовать, в том числе и на международных форумах», — сказал Путин.