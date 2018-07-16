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Россия и США создадут группы для бизнеса обеих стран
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Россия и США создадут группы для бизнеса обеих стран 

News.ru 38 минут назад
Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились о создании группы представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций. Об этом сообщил российский президент по итогам переговоров с американским коллегой.
«Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы «капитанов российского и американского бизнеса» — предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет», — приводит слова Путина «Интерфакс».
По словам российского президента, особое внимание российская и американская стороны уделили экономике. Путин отметил, что интерес к сотрудничеству наблюдается со стороны обеих стран.
Беседа двух лидеров состоялась в президентском дворце в Хельсинке. По итогам переговоров российский президент заявил об окончании холодной войны с США. Он также отметил, что обстановка в мире кардинально изменилась.
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