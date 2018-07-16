Россия и США создадут группы для бизнеса обеих стран

Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп договорились о создании группы представителей российского и американского бизнеса, которая подготовит предложения по развитию торговли и инвестиций. Об этом сообщил российский президент по итогам переговоров с американским коллегой.

«Чтобы содействовать развитию взаимной торговли и инвестициям, мы с президентом Трампом договорились о создании группы высокого уровня, которая объединила бы «капитанов российского и американского бизнеса» — предприниматели лучше знают, как выстраивать взаимовыгодную кооперацию, пусть подумают, что можно сделать и сделают свои предложения на этот счет», — приводит слова Путина «Интерфакс»

По словам российского президента, особое внимание российская и американская стороны уделили экономике. Путин отметил, что интерес к сотрудничеству наблюдается со стороны обеих стран.

Беседа двух лидеров состоялась в президентском дворце в Хельсинке. По итогам переговоров российский президент заявил об окончании холодной войны с США. Он также отметил, что обстановка в мире кардинально изменилась.