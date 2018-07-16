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Путин: военные из России и США не допустили опасных столкновений в Сирии
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Путин: военные из России и США не допустили опасных столкновений в Сирии 

РИА Новости 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Российские и американские военные наладили взаимодействие и сумели не допустить опасных столкновений в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи, что позволило не допустить опасных инцидентов и непредсказуемого столкновения на поле боя, в воздухе, на земле", — сообщил Путин.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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