Путин: военные из России и США не допустили опасных столкновений в Сирии 

ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. Российские и американские военные наладили взаимодействие и сумели не допустить опасных столкновений в Сирии, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
"Российские и американские военные приобрели полезный опыт взаимодействия и координации, наладили оперативные каналы связи, что позволило не допустить опасных инцидентов и непредсказуемого столкновения на поле боя, в воздухе, на земле", — сообщил Путин.
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