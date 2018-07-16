Путин рассказал о необходимости наладить диалог о нераспространении оружия массового уничтожения

Президент России Владимир Путин по итогам саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что сторонам необходимо наладить диалог о нераспространении оружия массового уничтожения.

«Считаю важным отладить диалог по тематике стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему. Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего военно-политического и разоруженческого досье», — сказал Путин.

В частности, среди тем, на которые надо обратить внимание, президент указал на продление договора о стратегических наступательных вооружениях, ситуацию вокруг развития глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и размещения оружия в космосе.