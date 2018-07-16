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Путин рассказал о необходимости наладить диалог о нераспространении оружия массового уничтожения
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Путин рассказал о необходимости наладить диалог о нераспространении оружия массового уничтожения 

Rambler News Service 50 минут назад
Президент России Владимир Путин по итогам саммита со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что сторонам необходимо наладить диалог о нераспространении оружия массового уничтожения.
«Считаю важным отладить диалог по тематике стратегической стабильности и нераспространению оружия массового уничтожения. Мы передали американским коллегам записку с рядом конкретных предложений на эту тему. Мы считаем необходимым дальнейшую совместную работу по проработке всего военно-политического и разоруженческого досье», — сказал Путин.
В частности, среди тем, на которые надо обратить внимание, президент указал на продление договора о стратегических наступательных вооружениях, ситуацию вокруг развития глобальной системы американской противоракетной обороны, выполнение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и размещения оружия в космосе.
Встреча Путина и Трампа в Хельсинки стала первым полноформатным контактом президентов двух стран. Ранее лидеры общались только в рамках многосторонних международных форумов: на полях G20 в Гамбурге в июле 2017 года и на саммите АТЭС в Дананге в ноябре того же года. Кроме того, президенты осуществили ряд телефонных переговоров: 21 ноября, 14 и 17 декабря 2017 года, а также 12 февраля и 20 марта в текущем году.
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