Путин высказал Трампу претензию из-за Украины

Также Путин выразил обеспокоенность в связи с выходом США из ядерной сделки по Ирану , передает РИА «Новости»

Трамп, в свою очередь, затрагивал на встрече тему «вмешательства» Москвы в выборы в США, отметил Путин.

«Пришлось вновь говорить, что Россия этого не делала и не собирается», — заявил президент России.

Путин добавил, что также договорился с Трампом о создании совестной группы, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса.

Президент России назвал переговоры с Трампом весьма успешными.