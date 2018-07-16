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Путин высказал Трампу претензию из-за Украины
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Путин высказал Трампу претензию из-за Украины 

Деловая газета «Взгляд» 48 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Президент России Владимир Путин заявил, что при обсуждении с американским лидером Дональдом Трампом ситуации на Украине заявил ему, что стороны должны исполнять Минские договоренности, и США могли бы решительнее настаивать на этом.
Также Путин выразил обеспокоенность в связи с выходом США из ядерной сделки по Ирану, передает РИА «Новости».
Трамп, в свою очередь, затрагивал на встрече тему «вмешательства» Москвы в выборы в США, отметил Путин.
«Пришлось вновь говорить, что Россия этого не делала и не собирается», — заявил президент России.
Путин добавил, что также договорился с Трампом о создании совестной группы, которая объединит «капитанов» российского и американского бизнеса.
Президент России назвал переговоры с Трампом весьма успешными.
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