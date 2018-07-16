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Путин: Россия подтвердила свою позицию по иранской ядерной проблеме
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Путин: Россия подтвердила свою позицию по иранской ядерной проблеме 

ТАСС 36 минут назад
ТАСС, 16 июля. Россия подтвердила свою позицию по иранской ядерной проблеме. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом.
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