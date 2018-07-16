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Путин: Россия подтвердила свою позицию по иранской ядерной проблеме
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Путин: Россия подтвердила свою позицию по иранской ядерной проблеме
ТАСС
36 минут назад
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ТАСС
, 16 июля.
Россия
подтвердила свою позицию по иранской ядерной проблеме. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с лидером США Дональдом Трампом.
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