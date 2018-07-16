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Путин довел Трампа до бешенства
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Путин довел Трампа до бешенства 

Дни.ру 9 часов назад
Фото: Дни.ру
Демонстрация ядерного потенциала России разъярила президента США. Дональд Трамп обрушился с «беспрецедентной» критикой на российского лидера Владимира Путина за видео, в котором показано новое российское вооружение.
Свое негодование Трамп высказал президенту Путину в телефонном разговоре, сообщают американские СМИ. Речь идет о видеоролике, который демонстрировался во время выступления Владимира Путина с посланием федеральному собранию 1 марта 2018 года.
Дональду Трампу особенно не понравилась сцена из видео, в которой российские ракеты наносят удар по американскому штату Флорида. Президент США припомнил это20 марта, когда позвонил Владимиру Путину, чтобы поздравить его с избранием президентом России. Как сообщают источники Североамериканского бюро НСН, критика в адрес российского лидера была «беспрецедентной».
Трамп заявил Путину, что уже увеличил расходы на оборону и провел модернизацию ядерного оружия США. Американский президент пообещал российскому коллеге гонку вооружений, если он этого захочет. Он сообщил Путину, что обсудил ситуацию с британским премьером Терезой Мэй и канцлером Германии Ангелой Меркель. Европейские лидеры согласились с Трампом, что видео «возмутительно».
Как отмечает НСН со ссылкой на издание Axios, публично Трамп своего негодования не высказывал — он заявил своим помощникам, что понимает — Владимир Путин таким образом набирает очки в своей предвыборной кампании. Тем не менее, он отметил, что сцена в этом видео «переходит линию». В Белом доме публикацию комментировать отказались.
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