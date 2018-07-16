Глава МИД Испании призвал не начинать «войну твитов» с Трампом

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Президент Ливана считает угрозой для всего региона выход США из ядерной сделки с Ираном

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