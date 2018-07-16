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Глава МИД Испании призвал не начинать «войну твитов» с Трампом
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Глава МИД Испании призвал не начинать «войну твитов» с Трампом 

ТАСС 1 час назад
БРЮССЕЛЬ, 16 июля. /ТАСС/. Глава МИД Испании Жозеп Боррель считает, что не надо начинать «войну твитов» с президентом США Дональдом Трампом. Соответствующее заявление министр сделал в понедельник по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе.
Глава внешнеполитического ведомства обратил внимание на изменение в трансатлантических отношениях после прихода в Белый дом действующего американского лидера. "Евросоюз выбрал линейную модель поведения, то есть не реагировать на гиперболические пики и понимать лучшим образом то, что нам хотят сказать, — отметил Боррель. — Мы не собираемся начинать войну твитов с Трампом".
Ранее в интервью телеканалу CBS глава Белого дома выразил мнение, что страны ЕС являются конкурентами США, говоря о торговых отношениях.
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