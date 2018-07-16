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СМИ: два человека погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США
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СМИ: два человека погибли в Сирии в результате удара ВВС коалиции во главе с США 

ТАСС 55 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
ТАСС, 16 июля. Два человека погибли в результате удара ВВС возглавляемой США международной коалиции по жилым домам в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило в понедельник сирийское информационное агентство SANA.
Согласно данным его источников, удар пришелся по населенному пункту Эс-Суса близ города Бу-Кемаль. По данным агентства, погибшими являются муж и жена, еще несколько членов их семьи получили ранения. Большинство пострадавших — женщины и дети.
Как отмечает агентство, в результате авиаудара разрушено несколько домов.
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