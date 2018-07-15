В Белом доме назвали время пресс-конференции Путина и Трампа в Хельсинки

В соответствии с графиком, распространенным сотрудниками Белого дома, Путин и Трамп начнут встречу один на один в 13.20 мск. Ожидается, что беседа перейдет в совместный ланч в 14.50, после чего пройдет совместная пресс-конференция.

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в отель Hilton Helsinki Kalastajatorppa, расположенный на окраине Хельсинки, где проведет отдых перед тем, как встретиться для переговоров с Путиным.