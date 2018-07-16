Путин призвал решить ситуацию с Голанскими высотами

"Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск", — сказал Путин.

По его словам, это позволит вернуть спокойствие на Голанах, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем , а также надежно обеспечить безопасность государства Израиля.

"Господин президент уделил этому сегодня особое внимание", — добавил президент РФ.

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