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Путин призвал решить ситуацию с Голанскими высотами
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Путин призвал решить ситуацию с Голанскими высотами 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ХЕЛЬСИНКИ, 16 июл — РИА Новости. После окончательного разгрома террористов в Сирии нужно разрешить ситуацию с Голанскими высотами, сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки в понедельник.
"Хотел бы также отметить, что после завершения окончательного разгрома террористов на юго-западе Сирии, так называемой южной зоне, ситуация на Голанских высотах должна быть переведена в полное соответствие с соглашением 1974 года о разъединении израильских и сирийских войск", — сказал Путин.
По его словам, это позволит вернуть спокойствие на Голанах, восстановить режим прекращения огня между Сирией и Израилем, а также надежно обеспечить безопасность государства Израиля.
"Господин президент уделил этому сегодня особое внимание", — добавил президент РФ.
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости «Война в Сирии» >>
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