Глава МИД Германии заявил, что Европа больше не может полагаться на США 

МОСКВА, 16 июл — РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что Европа больше не может полностью полагаться на Белый дом и должна выстраивать отношения с США по-новому.
Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу CBS заявил, что считает ЕС «соперником», исходя из того, что происходит в торговых отношениях.
"Мы больше не можем безгранично полагаться на Белый дом", — заявил Маас в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.
По его словам, чтобы сохранить партнерские отношения с США, Европа должна выстраивать их по-новому. Это возможно только при условии «уверенной в себе и независимой Европы», подчеркнул министр. Он добавил, что европейские страны должны сплотиться сильнее, какими бы жесткими ни были вербальные атаки и «абсурдными» заявления президента США в Twitter.
Маас отметил, что высказывания американского президента вновь показывают, что «политическая Атлантика стала шире», с тех пор как Трамп занял пост главы государства.