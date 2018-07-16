Глава МИД Германии заявил, что Европа больше не может полагаться на США

"Мы больше не можем безгранично полагаться на Белый дом", — заявил Маас в интервью газете Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

По его словам, чтобы сохранить партнерские отношения с США, Европа должна выстраивать их по-новому. Это возможно только при условии «уверенной в себе и независимой Европы», подчеркнул министр. Он добавил, что европейские страны должны сплотиться сильнее, какими бы жесткими ни были вербальные атаки и «абсурдными» заявления президента США в Twitter.

Маас отметил, что высказывания американского президента вновь показывают, что «политическая Атлантика стала шире», с тех пор как Трамп занял пост главы государства.